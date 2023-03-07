Пивоваренная компания Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России до конца весны 2023

Пивоваренная компания Carlsberg объявила о планах продать бизнес в России до конца весны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до конца весны 2023 года продать все активы в России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который распространили из-за решения исполнительного директора Кееса т'Харта оставить свой пост в конце третьего квартала.

Т'Харт отметил, что за полгода его команда сможет реализовать намеченные на 2023 год планы, в том числе, до начала лета завершить продажу российского бизнеса.

Датская пивоваренная компания покинула российский рынок, остановила инвестиции и экспорт своей продукции, полностью прекратила продажи и рекламу товара, из-за чего только в первом полугодии 2022 года понесла убытки в 630 млн долларов. В марте того же года Carlsberg Group объявила о решении продать все активы в России. Компания изначально не рассчитывала на быструю сделку и заявляла, что на это потребуется около года.

Ранее сообщалось, что владелец IKEA и «Мега» собирается продать всю недвижимость в России.