Воздушная тревога объявлена по всей Украине уже третий раз за 7 марта 2023 года Фото: REUTERS

По всей территории Украины во вторник, 7 марта 2023 года, уже в третий раз объявили воздушную тревогу. Первые два предупреждающих сигнала прозвучали ранее, последний включили в 15:10, о чём свидетельствует официальный сайт украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, регулярные обстрелы украинской критической инфраструктуры начались 10 октября 2022 года, после того, как киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. Российская артиллерия атакует объекты военного управления и связи, предприятия оборонной промышленности и энергетики. Воздушная тревога по всей Украине объявляется практически ежедневно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время визита президента США Джо Байдена в Киев, воздушная тревога также была включена. Однако объективных причин тому не было - Байден заранее оповестил Кремль о своём визите, попросив гарантий безопасности, и обстрелы в тот момент не совершались.