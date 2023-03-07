В Польше заявили, что слова министра обороны о прибытии на Украину ЗРК Patriot поняли неправильно

В Польше заявили, что слова министра обороны о передаче Украине ЗРК Patriot поняли неправильно Фото: REUTERS

В Польше опровергли слова главы минобороны страны о прибытии ЗРК Patriot на Украину. Политика неверно поняли, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, Киеву на подмогу прибыли ЗРК Patriot. Позже в ведомстве отметили, что вице-премьер-министр имел в виду совсем другое, его речь неправильно истолковали.

Как пояснили в минобороны Польши, Блащак имел в виду, что Варшава приложила усилия у тому, чтобы было принято решение о передаче батареи Patriot Киеву. Из-за ошибки перевода журналисты восприняли слова так, будто ЗРК уже прибыли на Украину, что не соответствует действительности.

А вот первые танки Leopard Киев действительно уже получил.

Напомним, что США в декабре объявили о выделении Украине первой батареи Patriot. Ее поставка планируется в ближайшие несколько месяцев. Позднее желание предать ЗРК Киеву изъявили и другие страны.