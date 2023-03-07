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НовостиВ мире7 марта 2023 14:13

Германия столкнулась с нехваткой боеспособных танков для авангарда НАТО

Zdf: Германии не хватает боеспособных танков для сил быстрого реагирования НАТО
Сергей ЧИКОВ
Бундесвер едва ли может выполнить свои обязательства перед НАТО

Бундесвер едва ли может выполнить свои обязательства перед НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии столкнулись с нехваткой танков для сил быстрого реагирования НАТО. Берлин, скорее всего, не сможет выполнить обязательства перед НАТО в действиях оперативной группы “Острие копья”, заявила немецкая газета ZDF со ссылкой на закрытый отчет бундесвера.

В издании сообщают, что по регламенту НАТО в 393-ем танковом батальоне быстрого реагирования в боевой готовности должно находиться 30 из 44 танков, однако в феврале в полной боевой способности находилось лишь 20, а к июлю по прогнозам коэффициента готовности их будет всего 14. Также ZDF считает, что количество боевых машин в батальоне завышено благодаря бюрократическим уловкам по продлению сроков технического обслуживания.

Напомним, недавно минобороны ФРГ признало, что бундесвер не способен защитить Германию. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что вооруженные силы Германии обладают слабой материальной базой, а также сообщил о недостатке персонала.