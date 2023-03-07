Германия столкнулась с нехваткой боеспособных танков для авангарда НАТО

Бундесвер едва ли может выполнить свои обязательства перед НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии столкнулись с нехваткой танков для сил быстрого реагирования НАТО. Берлин, скорее всего, не сможет выполнить обязательства перед НАТО в действиях оперативной группы “Острие копья”, заявила немецкая газета ZDF со ссылкой на закрытый отчет бундесвера.

В издании сообщают, что по регламенту НАТО в 393-ем танковом батальоне быстрого реагирования в боевой готовности должно находиться 30 из 44 танков, однако в феврале в полной боевой способности находилось лишь 20, а к июлю по прогнозам коэффициента готовности их будет всего 14. Также ZDF считает, что количество боевых машин в батальоне завышено благодаря бюрократическим уловкам по продлению сроков технического обслуживания.

Напомним, недавно минобороны ФРГ признало, что бундесвер не способен защитить Германию. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что вооруженные силы Германии обладают слабой материальной базой, а также сообщил о недостатке персонала.