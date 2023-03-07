Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией в сфере пограничного контроля. Кабинет министров поддержал разрыв сотрудничества с Москвой, сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Министры одобрили законопроект «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе».

Ранее сообщалось, что Киев планирует разорвать отношения в сфере пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках Содружества независимых государств. Кроме того, Украина собирается выйти из соглашения о государственной помощи семьям военных, погибших в Афганистане и других странах, в которых проходили боевые действия.

Также ранее Киевом уже были приняты решения о разрыве договоренностей межгосударственного сотрудничества, среди которых выход из Антитеррористического центра государств-участников СНГ.