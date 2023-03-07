Путин поручил разработать меры для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, а также проведение постоянного наблюдения на сейсмоопасных территориях. В том числе мониторинг должны организовать на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах. Доклад о выполненной работе Путин заслушает 1 августа, затем отчеты должны будут предоставлять ежегодно.

Отметим, что землетрясения недавно регистрировали в Иркутской области. Первые толчки были зафиксированы 16 февраля, повторные колебания произошли спустя неделю, 23 февраля.

Также в РАН опровергли прогнозы о мартовском землетрясении в России. Ученые заверили, что оснований предполагать, что они сбудутся, нет