Военный оркестр Росгвардии поздравил женщин с наступающим 8 Марта в Москве

Посетительницам парка бойцы Росгвардии дарили тюльпаны Фото: Пресс-служба Росгвардии

Накануне Международного женского дня, в Парке Культуры и отдыха “Сокольники” военный оркестр Росгвардии поздравил женщин с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Музыканты в форме подарили всем посетителям парка праздничное весеннее настроение, исполняя композиции разных лет, на любой вкус и возраст. Военный оркестр войск национальной гвардии исполнил шлягеры разных лет, известные и любимые песни из фильмов, несколько современных композиций, а также известные военно-патриотические песни.

Военный оркестр исполнил известные произведения разных лет Фото: Пресс-служба Росгвардии

Посетители парка тепло встретили музыкантов, а в конце выступления провожали военный оркестр аплодисментами. Атмосферу праздника подчеркнули тюльпаны, которые галантные бойцы дарили посетительницам парка.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как росгвардейцы поздравили жительниц Мариуполя с праздником. Военнослужащие Росгвардии посетили школу и районную больницу Мариуполя, где поздравили с наступающим праздником преподавателей и медицинский персонал и пожелали им «крепкого здоровья и семейного благополучия».