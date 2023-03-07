Путин поручил проработать вопрос лечения посттравматического синдрома у военнослужащих Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать вопрос оказания системной медицинской помощи военнослужащим с посттравматическим синдромом, а также членам их семей. Об этом сообщает во вторник, 7 марта, пресс-служба Кремля.

Сообщается, что было решено пересмотреть нынешнюю систему оказания медицинской помощи пациентам с посттравматическим синдромом, усовершенствовав методики психологической поддержки. Особое внимание будет уделяться беженцам, а также военнослужащим и их семьям.

Также Путин поручил подготовить соответствующую методологическую базу, которая включит в себя переквалификацию и дообучение специалистов. При необходимости, будут внесены изменения в российское законодательство, чтобы дать ход этой инициативе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что добровольцам разрешили бесплатно лечиться в военных госпиталях России, а также в военно-медицинских частях.