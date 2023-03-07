Задержанный в Белоруссии диверсант признался, что действовал по приказу СБУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанный в Белоруссии мужчина, которого подозревают в совершении попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи», дает признательные показания. Он представился как Николай Швец, рассказал, что попал в Белоруссию через Россию. При этом предполагаемый диверсант признался, что действовал по приказу СБУ. Кадры допроса обнародовал телеканал ОНТ.

Задержанный сообщил, что его зовут Николай Владимирович Швец, родился он в 1993 году, гражданин Украины. По российскому паспорту он проехал в Россию, а затем и в Республику Беларусь.

Швец добавил, что 26 февраля при попытке совершения диверсии против самолета на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника. Все действия он выполнял по приказу СБУ.

Напомним, 7 марта Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержали агента спецслужб Украины и более 20 его пособников, причастных к попытке диверсии против самолета А-50. В связи с инцидентом белорусский лидер назвал Зеленского гнидой. «Вызов брошен», отметил Лукашенко.