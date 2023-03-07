КГБ Белоруссии подтвердил причастность Киева к попытке диверсии против российского самолета А-50

Самолет ВКС РФ в результате диверсии повреждений не получил Фото: кадр из видео минобороны РФ

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о причастности Службы безопасности Украины к попытке диверсии против российского самолета ДРЛО на аэродроме Мачулищи. С таким заявлением выступил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

В заявлении также сказано, что в ходе контрразведывательных действий раскрыта система вербовки граждан Белоруссии спецслужбами Украины. Установлена их тактика, механизмы коммуникации и управления агентами, а также вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации диверсантов, сообщили в ведомстве.

Напомним, что утром 26 февраля диверсионная группа попыталась атаковать самолет-разведчик ДРЛО А-50 ВКС РФ на аэродроме в Мачулищах. Диверсия не удалась, и, после заявлений диверсантов об успешной атаке, минобороны Белоруссии показало видео с исправным российским самолетом ДРЛО А-50.

Позже в Белоруссии задержали причастных к попытке диверсии с самолетом ВКС РФ, одним из них оказался сотрудник украинских спецслужб