Мальчик Федор из Брянской области получил медаль «Доблесть и отвага»

Мальчик Фёдор из Брянской области получил медаль «Доблесть и отвага», фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Юный герой Фёдор из Брянской области, который проявил настоящее мужество во время атаки украинских террористов на российское приграничье, был представлен к награде и получил ведомственную медаль СК РФ «Доблесть и отвага». Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Медаль мальчику вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров. Богомаз же, в свою очередь, пожелал Феде скорейшего выздоровления, и отметил, что далеко не каждый взрослый решился бы на столь смелый и самоотверженный поступок, на который пошёл Фёдор.

фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

Напомним, Федя попал под обстрел украинских террористов и был ранен, однако нашёл в себе силы и мужество вывести из-под огня двух девочек-первоклассниц, чем спас их жизни, а затем провел их через лес к безопасному месту.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Федю пообещали представить к награде за героизм и мужество, проявленные во время атаки украинских националистов на Брянскую область.