Сергей Шойгу поздравил женщин с наступающим 8 Марта Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин с наступающим 8 Марта. На торжественном мероприятии он отметил и заслуги матерей, которые воспитали нынешних солдат, и жен, которые их ждут дома, а также медсестер, врачей и непосредственно женщин-военных.

Посвященное наступающему Международному женскому дню празднование прошло 7 марта в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА).

Сергей Шойгу отметил заслуги женщин-военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. По словам главы МО, сейчас там находятся более 1000 девушек, 443 из которых награждены государственными знаками отличия. На мероприятии Шойгу лично вручил государственные и ведомственные награды, среди которых «Георгиевский крест», «Медаль за Отвагу», «Медаль Суворова», «Медаль Жукова» и «Медаль Луки Крымского».

Также Шойгу поблагодарил за труд военных женщин-врачей и медсестер, которые выносят с поля боя раненых бойцов и выхаживают их в госпиталях.

— Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо всем вам, всем матерям, которые вырастили таких сыновей, которые сегодня защищают наше Отечество на полях СВО. Женам, которые сегодня ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей, — добавил министр обороны.

Собравшихся женщин поздравили концертом известные артисты и коллективы: ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, хор Пятницкого, Сергей Трофимов, Александр Маршал, Юта, Сергей Войтенко, Полина Гагарина, Валерия Ланская, Виктория Черенцова и другие.

В фойе театра посетители могли посмотреть художественные и фото-экспозиции на тему женщин и армии.

Ранее женщин с наступающим в Москве поздравлял военный оркестр Росгвардии.