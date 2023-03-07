Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 марта 2023 16:56

Опубликовано видео задержания украинского диверсанта, готовившегося взорвать российский самолет

Белорусские спецслужбы предотвратили теракт на аэродроме Мачулищи
Мила ГЕНЬ
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта, готовившегося взорвать российский самолет

Опубликовано видео задержания украинского диверсанта, готовившегося взорвать российский самолет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белорусское телевидение показало видео задержания подозреваемого в терроризме украинца, который проник на территорию республики для диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Ролик опубликовали в Telegram-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

В сообщении, которое опубликовали вместе с видео, говорится, что спецслужбы Белоруссии действовали «филигранно».

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании агента спецслужб Украины и его пособников, причастных к диверсии против российского самолета А-50 под Минском.

Подозреваемого в попытке теракта допрашивают. В настоящее время известно имя, возраст и гражданство диверсанта — его зовут Николай Швец, 1993 года рождения. Мужчина родом из Украины, по российскому паспорту он попал сначала в РФ, откуда направился в Белоруссию. Действовал он по приказу СБУ.