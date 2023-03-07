Опубликовано видео задержания украинского диверсанта, готовившегося взорвать российский самолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белорусское телевидение показало видео задержания подозреваемого в терроризме украинца, который проник на территорию республики для диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Ролик опубликовали в Telegram-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

В сообщении, которое опубликовали вместе с видео, говорится, что спецслужбы Белоруссии действовали «филигранно».

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о задержании агента спецслужб Украины и его пособников, причастных к диверсии против российского самолета А-50 под Минском.

Подозреваемого в попытке теракта допрашивают. В настоящее время известно имя, возраст и гражданство диверсанта — его зовут Николай Швец, 1993 года рождения. Мужчина родом из Украины, по российскому паспорту он попал сначала в РФ, откуда направился в Белоруссию. Действовал он по приказу СБУ.