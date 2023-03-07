Экс-министр Улюкаев рассказал о «кайфе» от жизни среди обычных людей после выхода из тюрьмы, фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Экс-министр, занимавший должность главы Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев, рассказал о том, как ему живётся после выхода из тюрьмы, и что теперь он «человек среди людей». Беседа с Улюкаевым опубликована в Телеграм-канале Naidi Mamonta.

По словам Улюкаева, раньше он то был слишком серьёзным начальником, то отстранялся от других людей, а потом и вовсе оказался в тюрьме. Теперь же он вышел на свободу, и живёт обычной жизнью. Как отметил сам экс-министр, для него это «удивительный кайф». Удовольствие, по словам бывшего чиновника, он получает от самого процесса поведения «как все остальные», и от прогулок по улицам.

Также Улюкаев рассказал, что с появлением большего свободного времени он старается чаще уделять внимание членам своей семьи. Напомним, в 2017 году экс-министра приговорили к восьми годам в колонии строгого режима и крупному штрафу за взятку. В мае 2022 года его условно-досрочно освободили.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Улюкаев рассказал о своём пребывании в тюрьме, пожаловавшись на отсутствие личного пространства и невозможность жить с близкими.