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НовостиПолитика7 марта 2023 17:26

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким

На встрече обсуждали развитие области и вопросы безопасности
Сергей ЧИКОВ
Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области

Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 марта, встретился с главой администрации Запорожской области Евгением Балицким. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча носила рабочий характер, обсуждалось развитие Запорожской области и вопросы безопасности. Также в ходе встречи затронули вопрос статуса добровольческого батальона имени Судоплатова.

Напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта 28 сентября 2022 года. По итогам проведенного в регионе референдума, за вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% жителей области.

Недавно Балицкий заявлял, что российские войска контролируют более 62% Запорожской области.