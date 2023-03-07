The American Spectator: Байден жертвует национальной безопасностью США в угоду своему высокомерию Фото: REUTERS

Действующий президент Соединённых Штатов Америки возложил национальную безопасность своей страны на алтарь личного высокомерия. С таким громким заявлением выступил американский обозреватель Джед Баббин, написав статью в газете The American Spectator.

По мнению Баббина, производственные мощности США в оборонной промышленности оказались не готовы к условиям, в которых оказались во время поддержки Киева. Байден отправляет Зеленскому всё новые и новые партии вооружения, боеприпасов и техники, однако собственные запасы и мощности Штатов при этом истощаются.

Сейчас, по словам обозревателя, Байден может обеспечить поставки всего необходимого ВСУ, однако даже в настоящий момент это делается через отказ от иных потребностей Пентагона. США приходится отказываться от собственных, внутренних интересов, ради продолжения поставок для украинской армии.

Риторика обозревателя оказалась крайне жесткой по отношению к президенту США. Он назвал Байдена высокомерным, и готовым пожертвовать безопасностью своей страны ради личных политических очков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Байден лично рассказал историю из жизни, как хирурги проводили над ним исследование, проверяя наличие у нынешнего президента США мозга.