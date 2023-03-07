Кардиолог Павличенко рассказала, какая цифра на весах говорит об опасности для здоровья Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Светлана Павличенко рассказала Газете.ru, что сам по себе цифры на весах не несут никакой опасности. Чтобы понять, в здоровом ли весе находится человек, необходимо выяснить его ИМТ — индекс массы тела. Он вычисляется по формуле масса в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Полученную цифру уже можно сравнивать с нормой — от 18,5 до 24,9. Павличенко отметила, что люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Диагноз ожирение ставится при ИМТ выше 30, а если цифра больше 40, то ситуация крайне опасная, состояние называется морбидным ожирением.

Помимо веса на здоровье влияет количество жировой ткани, а также ее тип и распределение. Так, наиболее опасным считается абдоминальное ожирение — отложение жира в области живота. Его признаком выступает чересчур большой охват талии — свыше 102 см у мужчин и 88 см у женщин.

Отмечается, что отложения висцерального жира вокруг внутренних органов и накопление жира в печени встречаются даже у людей с ИМТ 25-30, который относится к норме. К ним приводит неправильное питание, особенно — злоупотребление сахаром.

Уролог-андролог Станислав Юдковский рассказал Life.ru, что ожирение может привести к ранней импотенции.

Чтобы снизить риски различных заболеваний, Павличенко порекомендовала поддерживать вес в здоровых границах, правильно питаться и регулярно обследоваться.