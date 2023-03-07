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НовостиОбщество7 марта 2023 17:57

Кардиолог Павличенко рассказала, какая цифра на весах говорит об опасности для здоровья

Врач пояснила, что понятие здорового и нездорового веса основано на расчете индекса массы тела
Мила ГЕНЬ
Кардиолог Павличенко рассказала, какая цифра на весах говорит об опасности для здоровья

Кардиолог Павличенко рассказала, какая цифра на весах говорит об опасности для здоровья

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Светлана Павличенко рассказала Газете.ru, что сам по себе цифры на весах не несут никакой опасности. Чтобы понять, в здоровом ли весе находится человек, необходимо выяснить его ИМТ — индекс массы тела. Он вычисляется по формуле масса в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Полученную цифру уже можно сравнивать с нормой — от 18,5 до 24,9. Павличенко отметила, что люди в этой группе реже всего страдают хроническими заболеваниями. Диагноз ожирение ставится при ИМТ выше 30, а если цифра больше 40, то ситуация крайне опасная, состояние называется морбидным ожирением.

Помимо веса на здоровье влияет количество жировой ткани, а также ее тип и распределение. Так, наиболее опасным считается абдоминальное ожирение — отложение жира в области живота. Его признаком выступает чересчур большой охват талии — свыше 102 см у мужчин и 88 см у женщин.

Отмечается, что отложения висцерального жира вокруг внутренних органов и накопление жира в печени встречаются даже у людей с ИМТ 25-30, который относится к норме. К ним приводит неправильное питание, особенно — злоупотребление сахаром.

Уролог-андролог Станислав Юдковский рассказал Life.ru, что ожирение может привести к ранней импотенции.

Чтобы снизить риски различных заболеваний, Павличенко порекомендовала поддерживать вес в здоровых границах, правильно питаться и регулярно обследоваться.