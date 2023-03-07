Психолог предупредила об опасности, которую таит в себе слежка в соцсетях за бывшим партнером Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Психолог Евгения Пименова объяснила стремление следить за бывшими в социальных сетях. Эксперт связала это с невозможностью отпустить отношения. Обычно так ведут себя люди, которые хотят чувствовать себя незаменимыми.

Подобная привычка может перейти в зависимость, так как человек зависим от прежних отношений и не может начать новую жизнь.

Заходя на страницу бывшего, в голове одна мысль – убедиться, что партнер никого не нашел в себе или его новые отношения сложились хуже. Такая позиция подстегивают собственную ценность и значимость.

В подобном поведении кроется самообман, человек будто бы не хочет отпустить отношения, пытается продлить их.

- Оживить что-то, чего уже нет, создавая иллюзию в своей голове. Это достаточно опасный путь, - говорит психолог NEWS.ru.

В какой-то момент человек может так сконцентрироваться на слежке, что забыть о собственной жизни и отношениях с другими людьми.

Есть еще одна примечательная деталь: со временем человек забывает все плохое и начинает идеализировать партнера.