В Тбилиси митингующие закидали полицейских «коктейлями Молотова» Фото: REUTERS

В Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова». Соответствующие кадры в прямом эфире продемонстрировал телеканал Mtavari Arxi.

В полицейских полетели бутылки после того, как они попытались оттеснить митингующих. Первая попала в передний ряд полицейских, еще две - в последующие ряды оцепления, из-за этого на некоторых правоохранителях загорелось обмундирование. Огонь удалось потушить.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта 2023 года депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, на улице также проходит митинг против принятия документа.

На заседании началась драка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, которая перешла из зала заседания в холл парламента. Позже всех нарушителей призвали покинуть зал заседания.

Параллельно с этим проходил митинг у входа в парламент. Сторонники оппозиции выступали против документа. На месте находилась полиция, которая окружила здание.

2 марта 2023 года оппозиционные депутаты в парламенте Грузии пытались помешать началу рассмотрения этого законопроекта, что также привело к потасовке.

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