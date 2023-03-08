Помощник канцлера ФРГ Кукис: Отказ от газа из России стал огромным стрессом для Германии Фото: REUTERS

Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, об этом заявил РИА Новости помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

«Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно», - сказал Кукис.

Он подчеркнул, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, «потому что больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».

Как писал сайт KP.RU, 5 марта 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок нефти, газа и угля из России, при этом для экономики страны не произошло ничего серьезного.

20 февраля 2023 года президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие конфликта на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро.

Ранее в ноябре 2022 года издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщало, что в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет.