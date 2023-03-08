Зеленский заявил о гибели одного из главарей «Правого сектора»* Коцюбайло Фото: REUTERS

В районе Артемовска ликвидировали одного из главарей организации «Правый сектор»,* об этом сообщил президент Зеленский в Telegram-канале.

По данным украинского издания, Коцюбайло считался одним из лидеров «Правого сектора».*

«Под Бахмутом (старое название Артемовска) погиб один из лидеров «Правого сектора»* Дмитрий Коцюбайло, известный как да Винчи», - сказано в публикации.

Зеленский пояснил, что Коцюбайло командовал батальоном в составе 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он добавил, что убитый экстремист с 2014 года участвовал в силовой операции Киева в Донбассе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска поможет российским войскам продолжить наступление вглубь обороны ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

Российские танки Т-90М «Прорыв», Т-72БМ и Т-72Б3М уничтожили батарею ВСУ в ходе специальной военной операции, сообщало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что танки использовались для поддержки наступления мотострелковых подразделений.