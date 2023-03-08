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НовостиПолитика8 марта 2023 0:38

NBC: руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс покинет свой пост 17 марта 2023 года

В дальнейшем Прайс будет работать в подчинении госсекретаря Блинкена
Сергей ГАПЧУК
NBC: руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс покинет свой пост 17 марта 2023 года

NBC: руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс покинет свой пост 17 марта 2023 года

Фото: REUTERS

17 марта 2023 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс покинет свой пост, об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, Прайс будет работать в непосредственном подчинении у госсекретаря США Энтони Блинкена.

Телеканал отметил, что замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель временно будет исполнять обязанности ее руководителя.

Как писал сайт KP.RU, представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что ответственные за подавление протестов в Тбилиси могут попасть под санкции США.

Он отметил, что принятие в Грузии закона об иноагентах может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси.

24 февраля 2023 года официальный представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по ситуации на Украине. По его словам, для этого Москва должна «снизить градус эскалации».

Нед Прайс также выразил глубокую обеспокоенность по поводу сближения России и Китая. Партнерство Москвы и Пекина «переворачивает существующую систему», подчеркнул он.