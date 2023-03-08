TAC: США потребуется до шести лет на восполнение запасов переданных Киеву 155-миллиметровых снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет, об этом написало издание The American Conservative.

«Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155 мм снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней», - сказано в публикации.

По оценкам издания, при запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет более четырех лет.

Снаряды «натовского» калибра 155 мм применяются в полученных Украиной американских гаубицах М777.

Как писал сайт KP.RU, 26 февраля 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос, как далеко Россия планирует отодвигать угрозы от государственной границы.

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», - заявил Сергей Шойгу.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что Вооруженные силы России будут отодвигать угрозу от границ РФ по мере поступления на Украину все более дальнобойных орудий.

«Чем более дальнобойные орудия будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, элиты Запада не скрывают, что хотят «покончить с Россией».