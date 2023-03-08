Министры обороны стран ЕС на встрече в Стокгольме обсудят военную помощь Киеву Фото: Александр КОЦ

Министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 7-8 марта в Стокгольме обсудят военную помощь Украине, а также проведут переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ООН.

«В ходе первого заседания министры обсудят военную поддержку Украины, в особенности тренировочную миссию для украинских военных», - говорится в заявлении представительстве председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.

«Министры обороны обсудят также финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины», - подчеркнуло представительство.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание The American Conservative сообщало, что США передали Украине треть своих запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger, а на восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может уйти до шести лет.

«Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155 мм снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней», - сказано в публикации.

По оценкам издания, при запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет более четырех лет.