Что произошло в ночь на 8 марта

Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: ТАСС

Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении, об этом рассказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», - рассказал военнослужащий. Командир прямо с передовой также поздравил женщин с Международным женским днем.

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