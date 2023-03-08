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НовостиПолитика8 марта 2023 4:12

Что произошло в ночь на 8 марта

Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении
Сергей ГАПЧУК
Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: ТАСС

Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении, об этом рассказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда».

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», - рассказал военнослужащий. Командир прямо с передовой также поздравил женщин с Международным женским днем.

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