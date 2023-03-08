Жители востока Финляндии переживают из-за разрыва связей с Россией

Власти Финляндии разрывают связи с Россией, что не по душе жителям восточной части республики Фото: REUTERS

Закрытие границ с Россией, произошедшее по инициативе Хельсинки, создало жителям Финляндии те же проблемы, что и после обретения независимости в 1918 году. Об этом сообщает финский портал Yle.

По оценке авторов публикации, как и век назад, наиболее тяжело разрыв культурных, торговых и даже личных контактов с россиянами переживают жители восточной части страны, которые испытывают некоторые страдания из-за новых ограничений.

"Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания, - говорится в статье. - Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло".

Как ранее писал сайт KP.RU, Финляндия приняла решение построить забор на границе с Россией, в районе контрольно-пропускного пункта Иматра-Светогорск. Земляные работы начались в конце февраля.

Вдоль забора предполагается построить дорогу, которая будет использоваться патрульными и ремонтными бригадами. На нескольких участках установят освещение и громкоговорители.

Напомним, власти Финляндии выделили в 2023 году 139 млн евро на строительство заграждения вдоль российской границы. Предполагается, что этих денег хватит на возведение 70 километров забора, из которых 52 километра отгородят самые популярные КПП.