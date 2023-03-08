Дмитрий Медведев записал для россиянок видеопоздравление с 8 Марта

Дмитрий Медведев Фото: Кадр видео

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днем, записав для них видеопоздравление на фоне заснеженных деревьев.

"Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые, - подчеркнул Медведев в своем ролике в телеграм-канале. - В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость".

По словам политика, российские женщины вдохновляют мужчин на большие свершения, и делают мир добрее и справедливее своим теплом.

Зампред Совбеза РФ также поблагодарил женщин, которые несут службу в российской армии, тем самым приближая победу.

В заключение Дмитрий Медведев пожелал представительницам прекрасного пола любви, здоровья, благополучия и исполнения желаний.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава государства Владимир Путин в видеообращении поздравил россиянок с 8 марта, отметив, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству является безусловной ценностью.

Президент подчеркнул, что этот праздник для России всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное к женщине, к материнству для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение.

Напомним, в преддверии Международного женского дня сайт KP.RU решил опросить россиян и узнать, что для них значит 8 марта. И как оказалось, именно как женский праздник его воспринимают меньше половины опрошенных (41%). Эти респонденты говорят, что 8 марта – праздник для всех женщин, и каждую нужно поздравлять, баловать и радовать.