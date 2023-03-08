Глава Минобороны Украины Резников отверг причастность Киева к подрывам «Северных потоков»

Глава Минобороны Украины отверг причастность Киева к подрывам «Северных потоков» Фото: REUTERS

Украинские спецслужбы не имеют отношения к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя публикации о причастности Киева к диверсиям.

«Эта история не имеет к нам никакого отношения. Я полагаю, расследование официальных органов прояснит все детали. Это, конечно, комплимент нашим спецслужбам, но это не наших рук дело», – сказал он в ходе неофициального саммита министров обороны стран Евросоюза.

Напомним, ранее газета Die Zeit написала, что следователи из Германии, занимающиеся собственным расследованием подрыва газопроводов, сообщили о причастности Украины к теракту. Им удалось идентифицировать лодку, которая участвовала в подрыве российских газопроводов. Небольшая яхта якобы была арендована в Польше у двух украинцев, а во всей секретной операции участвовали шесть человек – пять мужчин и одна женщина.