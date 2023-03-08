The Times: Западным разведкам известно имя спонсора диверсий на «Северных потоках»

Западным разведкам известно имя спонсора диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Разведкам стран Запада известно, кто спонсировал подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», однако его имя утаивается, чтобы поссорить Украину и Германию, пишут британские СМИ.

Как передает The Times, уже через неделю после диверсий были получены сведения о причастности к инциденту на трубопроводах «частного предприятия с Украины». Как полагают авторы статьи, в НАТО пытались скрыть эту информацию, поскольку опасались обострения отношений между Берлином и Киевом. В материале утверждается, что европейским разведкам известно имя спонсора подрывов: это влиятельный украинец, не связанный с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее The New York Times заявила, что официальная позиция американских чиновников по подрыву газопроводов обратилась против киевского режима. По мнению конгрессменов США, изучивших данные собственной разведки, теракт на объектах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже Die Zeit сообщила, что расследование Германии указывает на причастность к подрыву «Северных потоков» украинского судна.