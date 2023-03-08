Боррель предложит странам ЕС поставлять Киеву боеприпасы с военных складов

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен на встрече в Стокгольме предложить главам Минобороны европейских стран поставлять Киеву боеприпасы, которые уже имеются на военных складах. Об этом он заявил журналистам в среду, 8 марта 2023 года.

По его словам, предложение включает три пункта.

"Во-первых, поставки Украине уже имеющихся на складах боеприпасов", - отметил Боррель, уточнив, что реализация инициативы обойдется примерно в миллиард евро.

Два других предложения главы Евродипломатии включают в себя механизм совместных закупок боеприпасов и увеличение возможностей оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

Как ранее писал сайт KP.RU, министры обороны стран ЕС на неформальной встрече в Стокгольме обсудят военную помощь Украине, а также проведут переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ООН.

Напомним, западные журналисты сообщили, что в Германии рассматривают идею переноса части предприятий по производству оружия в США для обеспечения бесперебойных поставок оружия на Украину. Согласно представленным данным, Вашингтон будет давить на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых Киеву.