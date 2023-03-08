Экс-мэр Белгорода Иванов задержан по делу о получении взяток

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов Фото: Антон Вергун/ТАСС

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как передает ТАСС, экс-глава города подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Суд в ближайшее время будет решать вопрос о заключении Иванова под стражу.

Иванов был ранее генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК), а в декабре 2021 года его его избрали на пост мэра Белгорода. Он покинул его через год в связи с переходом на другую работу.

Как рассказывал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, экс-мэр был уволен после того, как не выполнил ряд обещаний, данных жителям Белгорода. В феврале этого года губернатор заявил, что по итогам проверки деятельности БИК были выявлены нарушения закона ее сотрудниками в предыдущие годы.