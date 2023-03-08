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НовостиЭкономика8 марта 2023 10:01

Нидерландская Gasunie полностью списала долю в "Северном потоке" после диверсии

Решение аргументировано тем, что компания не рассчитывает на получение дивидендов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Нидерландская Gasunie не рассчитывает на получение дивидендов с доли после диверсии на "Северных потоках"

Нидерландская Gasunie не рассчитывает на получение дивидендов с доли после диверсии на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток" после диверсии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение аргументировано тем, что компания не рассчитывает на получение каких-либо дивидендов, так как новых поставок газа в ближайшее время не ожидается в связи с повреждением газопровода и геополитической обстановкой.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкая энергетическая компания Wintershall Dea также сообщила, что полностью списала свою долю в размере 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений трубопровода. Об этом сказано в отчете компании, представленном во второй половине февраля.

Уточняется, что соответствующие решение было принято из-за невозможности предсказать затраты, а также временные рамки, которые потребуются для восстановления трубопроводов в данной международной обстановке.