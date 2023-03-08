Польские военные выявили проблемы с поставляемым Украине автоматом Grot Фото: пресс-служба Минобороны Польши

В Польше выявили массу технических проблем с автоматами Grot, которые поставляются Вооруженным силам Украины, сообщают польские СМИ.

Как передает Onet, проблемы были обнаружены после совместного учения польских и украинских спецназовцев. В отчете командованию войск специального назначения был направлен отчет, в котором польские военные рассказали, что карабины «постоянно заклинивало, а во многих экземплярах после занятий отсутствовали болты крепления ствола, пластиковые накладки рычага перезарядки и блокировки выдвижения приклада».

Кроме того, солдаты пожаловались на низкую точность стрельбы, связанную, по их мнению, с большими люфтами крепления ствола, и проблемами с прицелом. По информации издания, военные назвали только самые распространенные неисправности автомата. В действительности дефектов у этой системы так много, что оружие «должно быть серьезно изменено и модернизировано», отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Польша передала Украине автоматы Grot, а также заказала дополнительно около 200 тысяч единиц для своей армии.

Напомним, Польша отправит ВСУ обещанные 10 танков Leopard до конца этой недели, Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Также он заявил о прибытии на Украину благодаря усилиям Варшавы первых ЗРК Patriot.