Боррель не видит опасности для Евросоюза из-за опустошения складов боеприпасов

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что опустошение складов боеприпасов из-за поставок Киеву не угрожает безопасности европейских государств. Об этом он заявил журналистам в среду, 8 марта 2023 года.

"Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?", - ответил глава Евродипломатии на соответствующий вопрос.

Как ранее писал сайт KP.RU, Жозеп Боррель сообщил, что намерен на встрече в Стокгольме предложить главам Минобороны европейских стран поставлять Киеву боеприпасы, которые уже имеются на военных складах. Также он призвал создать механизм совместных закупок боеприпасов.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украина потерпит поражение в конфликте, так как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Эксперт прогнозирует, что украинская армия останется без боеприпасов к лету и отмечает, что у стран НАТО больше нет запасов для поставок Киеву.