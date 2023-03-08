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НовостиОбщество8 марта 2023 10:47

Глава Минобрнауки Фальков допустил сокращение срока обучения в магистратуре до одного года

Возможность получить бесплатное обучение в магистратуре будет и у выпускников специалитета, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобрнауки допустил сокращение срока обучения в магистратуре до одного года

Глава Минобрнауки допустил сокращение срока обучения в магистратуре до одного года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для получения углубленных знаний в магистратуре в новой системе образования России достаточно будет одного года, полагает министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», – заявил глава Минобрнауки в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Фальков, в новой системе образования возможность получить бесплатное обучение в магистратуре, ординатуре или ассистентуре будет и у выпускников специалитета. По мнению министра, магистратура должна быть в тех вузах, где имеются соответствующие кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные возможности.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах. Он назвал вопрос о высшей школе очень важным, указав на то, что в этой сфере «назрели важные изменения».