Германия пообещала отправить Украине танки Leopard 2 с обученными бригадами в марте 2023 года

Германия пообещала отправить Украине танки Leopard 2 с обученными бригадами в марте 2023 Фото: REUTERS

Танки Leopard 2 вместе с обученными бригадами прибудут в зону боевых действий на Украине в марте 2023 года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 вместе с обученными бригадами еще в текущем месяце смогут попасть в зону действий», – сказал он на неформальном саммите глава Минобороны стран Евросоюза.

Напомним, Польша отправит Вооруженным силам Украины обещанные 10 танков Leopard до конца этой недели, Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Также он заявил о прибытии на Украину благодаря усилиям Варшавы первых ЗРК Patriot.

Ранее стало известно о возможных проблемах с поставками польских танков из-за конфликта между Берлином и Варшавой. Дело в том, что в Польше имеются танки Leopard старой модификации 2А4, которые нуждаются в обновлении и поставках запасных частей. Польская сторона заявляет, что Германия задерживала поставки запчастей для ремонта техники, в связи с чем возникала угроза срыва плана по формированию двух дивизионов Leopard 2 до ожидаемого весеннего наступления России.