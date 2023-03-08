Производитель шин Continental собрался уходить с российского рынка Фото: ТАСС

Германская компания Continental AG, производящая автомобильные шины и электронику, планирует покинуть российский рынок, сообщил генеральный директор компании Николай Сетцер.

«Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», – приводятся слова главы Continental AG на сайте производителя.

Как отметил Сетцер, в 2022 году компания столкнулась с множеством вызовов, связанных с боевыми действиями на Украине. В частности, выросли цены на сырье, энергию и логистику. Именно по этой причине Continental AG намерена уйти с российского рынка, уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, французская компания-производитель электрооборудования Legrand объявила о планах прекратить работу на российском рынке. В организации уточнили, что это связано с «текущими обстоятельствами». В Legrand уверены, что уход из России является лучшим вариантом и отвечает соблюдению законодательства.