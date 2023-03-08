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НовостиЭкономика8 марта 2023 11:52

Производитель шин Continental собрался уходить с российского рынка

В 2022 компания столкнулась с множеством вызовов из-за конфликта на Украине, отметил гендиректор Continental
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Производитель шин Continental собрался уходить с российского рынка

Производитель шин Continental собрался уходить с российского рынка

Фото: ТАСС

Германская компания Continental AG, производящая автомобильные шины и электронику, планирует покинуть российский рынок, сообщил генеральный директор компании Николай Сетцер.

«Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», – приводятся слова главы Continental AG на сайте производителя.

Как отметил Сетцер, в 2022 году компания столкнулась с множеством вызовов, связанных с боевыми действиями на Украине. В частности, выросли цены на сырье, энергию и логистику. Именно по этой причине Continental AG намерена уйти с российского рынка, уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, французская компания-производитель электрооборудования Legrand объявила о планах прекратить работу на российском рынке. В организации уточнили, что это связано с «текущими обстоятельствами». В Legrand уверены, что уход из России является лучшим вариантом и отвечает соблюдению законодательства.