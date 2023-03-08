Москалькова опубликовала список 70 украинских военнопленных, которых отказался забирать Киев

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 военнопленных, которых отказались забирать власти Украины.

В перечне, представленном Telegram-канале омбудсмена, фигурируют только мужчины. Самому младшему из них 22 года, самому старшему – 58 лет.

«Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», – написала Москалькова.

Как писал сайт KP.RU, накануне уполномоченная по правам человека в России рассказала о том, что Киев нарушил достигнутые ранее договоренности между Украиной и РФ по обмену военнопленными. Изначально обмен планировался в формате 160 на 160, однако российской стороне удалось вернуть только 90 своих соотечественников.

Напомним, накануне 90 российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, были освобождены из заключения после переговоров.