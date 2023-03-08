Евросоюз решил исключить мать Евгения Пригожина из санкционных списков, Михаил Метцель/ТАСС

Суд Евросоюза пересмотрел дело в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина, и решил исключить Виолетту Пригожину из санкционных списков ЕС. Дело рассматривалось в контексте проведения Россией спецоперации на Украине, о чём пишет пресс-служба суда ЕС.

По мнению европейских судей, сам Пригожин, якобы, «ответственен за действия, наносящие урон территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», и его мать попала в списки только из-за этого. Однако при пересмотре дела судьи ЕС решили, что оснований для внесения Виолетты Пригожиной в санкционные списки не достаточно, и сняли с неё ограничения.

Также европейские судьи пытались доказать, что ВИолетта Пригожина владеет компанией Concord Management and Consalting, однако никаких подтверждений этим домыслам им найти не удалось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3 марта 2023 года США вновь расширили санкционные списки, внеся в них ещё шестерых российских губернаторов и предпринимателей.