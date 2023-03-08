Японский производитель двигателей Yanmar объявил об уходе из России

Японский производитель двигателей Yanmar уходит из России Фото: кадр из видео

Японская компания решила уйти с российского рынка, сообщила пресс-служба производителя.

«В связи с прекращением поставок продукции в Россию компания приостановила свою деятельность в РФ с марта 2022 года, за исключением некоторых операций, таких как обслуживание клиентов. Yanmar пришла к выводу, что в текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно», – говорится на сайте компании.

Группа Yanmar прекратит все операции в российской дочерней компании, как только все процедуры будут завершены. Прекращение деятельности ожидается в апреле этого года, уточнили в Yanmar.

Компания начала бизнес в РФ в феврале 2014 года, занимаясь продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов и запчастей к ним. После начала спецоперации на Украине Yanmar столкнулась с трудностями в поставках продукции и банковскими переводами за пределы России, из-за чего компания приостановила деятельность в РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее покинуть российский рынок решила германская компания Continental AG, производящая автомобильные шины и электронику.