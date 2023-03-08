Bloomberg: Цена на российскую нефть растет с увеличением числа покупателей в Азии

Цена на российскую нефть растет с увеличением числа покупателей в Азии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на нефть из России растет по мере увеличения числа покупателей из Китая и Индии, сообщили трейдеры.

По информации Bloomberg, за последние недели выросло предложение российской нефти брендов Urals и ESPO. Это сырье начали покупать по более высоким ценам в связи с ростом интереса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов и повышенным спросом индийских покупателей, отмечается в сообщении.

Так, нефть марок Urals и ESPO хоть и была дешевле, чем Brent, однако цена на них выросла в феврале на два доллара, что стало самым сильным повышением с момента вступления в силу потолка цен на нефть из России. Как сообщает агентство, пул покупателей российского черного золота расширился, при этом часть покупаемой Китаем и Индией нефти реэкспортируется в Европу.

Как писал сайт KP.RU, цена нефти марки Urals снизилась в феврале этого года в 1,86 раза в годовом выражении. В феврале 2023 года она продавалась по 49,65 доллара за баррель, тогда как в феврале прошлого года ее цена была 92,15 доллара.