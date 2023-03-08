Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 марта 2023 14:02

Новая массовая акция протеста началась в Тбилиси 8 марта 2023 года

В акции также участвуют студенты и организованное женское движение
Сергей КУДРИН
Новая массовая акция протеста началась в Тбилиси 8 марта 2023 года

Новая массовая акция протеста началась в Тбилиси 8 марта 2023 года

Фото: pixabay.com

В Грузии продолжились массовые протесты, которые активно развивались 7 марта 2023 года. Сегодня, в Международный женский день, протестующие снова вышли на улицы Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента в столице страны.

Известно, что движение на проспекте Руставели снова было перекрыто из-за протестующих. В данный момент акция проходит мирно - люди несут флаги Грузии и Евросоюза, скандируют лозунги. Среди участников протестов в Тбилиси - студенты и организованное женское движение.

Протестующие двигаются вдоль проспекта Руставели, маршем направляясь к парламенту. Напомним, причиной народного недовольства стал недавно принятый в первом чтении закон об иноагентах. Сообщается, что протесты активно поддерживаются и подогреваются местной оппозицией и западными политиками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 7 марта полиция применяла против протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси слезоточивый газ, а также обрушивала на них водомёты.