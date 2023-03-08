Боррель сообщил, что ЕС подготовит 30 тысяч украинских военных к концу 2023 года Фото: REUTERS

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции в Стокгольме, сделал несколько громких заявлений о ситуации на Украине, в том числе о грядущей поддержке Киева со стороны Евросоюза. В частности, речь идёт о подготовке большого числа бойцов ВСУ.

Так, Боррель открыто заявил о том, что военная миссия ЕС займётся обучением и подготовкой огромного числа украинских солдат. Уже к концу марта 2023 года планируется завершить муштру сразу 11 тыс. бойцов, а всего за этот год подготовку под командованием европейских военных пройдут 30 тыс. граждан Украины.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Венгрия официально опровергла обвинения в том, что помогает обучать украинских военнослужащих. Напомним, это единственная страна Евросоюза, которая не участвует в военной муштре украинцев.