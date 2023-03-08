Financial Times: Богатые китайские клиенты уходят из швейцарских банков из-за санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько руководителей самых крупных банков Швейцарии, традиционно долгие годы считавшихся самым надёжным хранилищем сбережений, пожаловались на повальный уход богатых клиентов из Китая. Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что это связано с решением Швейцарии отказаться от нейтралитета, которого страна также традиционно придерживалась долгое время. Это привело не только к оттоку старых клиентов швейцарских банков, но и заметному падению интереса потенциальных партнёров.

Представители газеты пообщались с руководителями шести швейцарских банков, и все они пожаловались на одно и то же - от них массово уходят клиенты из Китая, которые вкладывали очень серьёзные деньги. Китайцы приносили местным банкам, которые формируют около 10 % всего ВВП Швейцарии, значительную долю доходов.

Некоторые из банкиров, с кем пообщались журналисты, указали на то что Швейцария слишком резко ополчилась против клиентов из России, хотя должна была очертить чёткую грань. Это испугало как потенциальных клиентов, так и значимых игроков из Азии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что президент Швейцарии Ален Берсе заявил о готовности выступить посредником между Россией и Украиной.