Супруг писательницы Дарьи Донцовой скончался после долгой болезни Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что из жизни ушёл супруг известной писательницы Дарьи Донцовой - Александр. Об этом известила всех поклонников автора детективных романов её бренд-менеджер Анна Павлиева, в своём Телеграм-канале.

Сообщается, что Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. О дате прощания, отпевания и месте захоронения сообщат позже, когда эта информация станет известна самой писательнице и её представителям.

Александр Донцов был доктором психологических наук, профессором факультета психологии МГУ и академиком Российской академии наук. Он известен в научном сообществе благодаря тому, что сформировал экспериментальную теорию мотивационно-ценностного единства коллектива.

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