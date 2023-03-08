ФРГ отправила ещё две зенитки Gepard и 6 тысяч боеприпасов в Киев за неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии отправило киевскому режиму ещё две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, а также шесть тысяч единиц боеприпасов к ним. Всего за время конфликта на Украине ВСУ получили от ФРГ 34 такие установки, о чём сообщает кабмин Германии.

Также известно, что ФРГ выслали Киеву ещё две патрульные бронированные машины за прошедшую неделю. В общей сложности войска Зеленского получили от канцлера Германии Олафа Шольца уже 122 таких автомобиля.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Великобритания вознамерилась удвоить поставки вооружения Киеву, а также значительно увеличить объёмы обучения украинских военных своими командирами. Аналогичную позицию озвучил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, объявив о планах подготовить до 30 тыс. бойцов ВСУ до конца 2023 года. Уже к апрелю Евросоюз закончит обучение 11 тыс. военных.