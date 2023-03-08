МЧС Москвы: Причиной взрыва в многоэтажке на Липецкой улице стал аэрозольный баллончик Фото: прокуратура Москвы

По предварительным данным, которые сообщает пресс-служба МЧС Москвы, причиной взрыва в многоквартирном доме на Липецкой улице в столице стало неосторожное обращение с оборудованием, а именно - с аэрозольным баллончиком.

Предполагается, что кто-то в квартире неправильно использовал бытовой аэрозольный баллончик, из-за чего произошёл взрыв достаточной мощности, чтобы повредить облицовку стен в ванной комнате и выбить оконную раму.

Напомним, последствия взрыва на Липецкой улице опубликовали в прокуратуре Москвы - обломки, а иногда и целые оконные секции разбросало по газону перед домом после того, как в квартире на первом этаже произошёл взрыв.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из-за взрыва на Липецкой улице пострадал мужчина 1998 года рождения. Его передали прибывшим на место происшествия медикам.