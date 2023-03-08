Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР и не выходит на связь, фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Музыкальный исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, оказался под обстрелом на территории Донецкой Народной Республики, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на организаторов его поездки в регион.

Известно, что под обстрел попали два рэпера – уже упомянутый Птаха, а также «Андрей 3022». Оба приехали с концертом в Донецкую Народную Республику, их поездку организовывали одни и те же люди. Как сообщает одна из организаторов, Птаха и «Андрей 3022» передвигались везде со своими друзьями.

Также сообщается, что под обстрел исполнители попали ориентировочно в 19:20 8 марта 2023 года, после чего связь с ними прервалась, и найти рэперов пока не смогли. Та же собеседница агентства заявила, что незадолго до инцидента «Андрей 3022» прислал ей короткое видео, на котором видно Нуриева в бронежилете, а на фоне слышны звуки выстрелов.

Организатор тура рэперов подчёркивает, что с тех пор связи не было, и иной информацией о местонахождении, состоянии или хотя бы обстоятельствах случившегося у неё нет.