Полиция разогнала митинг протестующих перед парламентом в Тбилиси, фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

Сотрудники правоохранительных органов Грузии полностью разогнали очередную толпу протестующих возле парламента, применив для этого слезоточивый газ и водомёты. Митинг рассыпался, о чём сообщают местные средства массовой информации.

Известно, что полиция перешла к решительным действиям после того, как из толпы протестующих в них полетели бутылки с зажигательной смесью, а сами митингующие попытались взять штурмом здание парламента. При этом толпа предъявила властям страны требование - «отменить законопроект за час», после чего «мирные протестующие» грозились перейти к «иным шагам».

Напомним, причиной недовольства в обществе Грузии стал законопроект об иноагентах. Протесты начались во вторник, и активно подогреваются как местной оппозицией, так и западными политиками. Например, глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что новый законопроект противоречит ценностям Евросоюза, а в США пригрозили санкциями тем, кто «ответственен за разгоны протестующих».

Ранее KP.RU сообщал о том, что 7 марта полиция также перешла к суровым мерам при разгоне протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси, после того как агрессивная толпа попыталась прорваться в здание парламента.