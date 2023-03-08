Сальдо: В Херсонской области усилят систему ПВО Фото: соцсети

Система ПВО в Херсонской области усиливается для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ, об этом в эфире телеканала «Таврия» заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

«Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение противовоздушной обороны, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных», - сообщил Сальдо.

Глава региона отметил, что «эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года Владимир Сальдо заявил, что Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем.

Он выразил уверенность, что российские войска уже совсем скоро восстановят контроль над городом, но конкретных сроков не приводил.

Также Сальдо сообщал, что в той части Херсонской области, которая остается подконтрольна ВСУ, военные Украины проводят принудительную эвакуацию. В первую очередь мероприятия касаются врачей.

По словам Сальдо, медиков пытаются отправить на Западную Украину, чтобы затем мобилизовать.